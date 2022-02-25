نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس بدلاً من سان بطرسبورغ

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وستقام المباراة الختامية يوم 28 أيار/مايو 2022 على أرضية "ستاد دو فرانس".

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب "غازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرغ الروسية المباراة الأهم على صعيد الأندية في أوروبا، إلا أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذا القرار.

كما قرر "يويفا" إقامة مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر.

وكان "يويفا" عقد اجتماعًا طارئًا خلال الساعات الماضية، من أجل تقييم الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن نهائي دوري الأبطال، قبل أن يقرر تجريد روسيا من استضافة هذا الحدث.