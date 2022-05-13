نهائي مرتقب بين "ليفربول" و"تشيلسي" في كأس الاتحاد الإنجليزي

يطمح ليفربول إلى تحقيق ثامن ألقابه في المسابقة، والتي كان آخرها في موسم(2005ـ2006)، وتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بالفعل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، ونهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد نهاية الشهر الحالي، وتتبقى له مباراتان في الدوري الإنجليزي، لكنه يحتاج لمعجزة لتحقيق لقب "البريميير ليغ".