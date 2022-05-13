نهائي مرتقب بين "ليفربول" و"تشيلسي" في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، غداً السبت، مواجهة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، والتي تجمع بين ليفربول وتشيلسي، في تكرار لمواجهتهما المثيرة في نهائي كأس الرابطة هذا الموسم.
للمرة الثانية يلتقي تشيلسي وليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد مواجهتهما في نفس الحدث قبل 10 سنوات من الآن، وفاز تشيلسي يومها بثنائية وقع عليها البرازيلي راميريس وديديه دروجبا، في الدقيقتين 11 و52، بينما سجل آندي كارول هدف حفظ ماء وجه "الريدز".
يطمح ليفربول إلى تحقيق ثامن ألقابه في المسابقة، والتي كان آخرها في موسم(2005ـ2006)، وتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بالفعل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، ونهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد نهاية الشهر الحالي، وتتبقى له مباراتان في الدوري الإنجليزي، لكنه يحتاج لمعجزة لتحقيق لقب "البريميير ليغ".
ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، كما أن الأخير يمتلك أفضلية فارق الأهداف.
وكان ليفربول حصد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويسعى البلوز بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في الثأر من ليفربول في المباراة، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.
من جانبه يمني تشيلسي الذي يمر بموسم صعب للغاية داخل وخارج الملعب نفسه بتحقيق لقب كأس إنجلترا للمرة التاسعة في تاريخه، وكان آخرها في موسم (2017ـ2018)، في آخر فرصة للفريق توماس توخيل لتفادي الخروج بموسم خالٍ من الألقاب، ومن جانب آخر الانتقام لخسارته من ليفربول في نهائي كأس الرابطة بضربات الترجيح (10 ـ11)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.
وتأهل الريدز إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس.
ولازال الأرسنال متربعاً على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقباً، ويحل مانشستر يونايتد ثانياً بـ12 لقباً، وتشيلسي ثالثاً بـ8 ألقاب بالتساوي مع توتنهام، بينما يتقاسم ليفربول وأستون فيلا المركز الرابع بـ7 ألقاب لكل فريق.