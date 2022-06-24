نواف التمياط يدعو الجمهور لدعم الأخضر في مونديال قطر 2022

وفي هذا السياق أشاد فهد الشاطري، رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي، بالزيارة التي اشتملت على الكثير من الفائدة للوفد الزائر مع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022، وقال: "أتاحت لنا الزيارة إلى دولة قطر الشقيقة الاطلاع على منشآت البطولة، والتعرف على الإجراءات المطلوبة لحضور المشجعين السعوديين للمباريات، بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على بطاقة هيا، وتذاكر حضور المباريات، التي نقلناها للمشجعين عبر حساباتنا الشخصية في قنوات التواصل الاجتماعي".