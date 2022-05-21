نيابة عن "الفيصل" .. "ابن جلوي" يصل إلى الكويت لرئاسة الوفد السعودي في الدورة الخليجية

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لدولة الكويت الشقيقة؛ لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت 2022)، وحضور حفل افتتاح الدورة عند السابعة من مساء غدٍ الأحد على الملعب الرئيس المغطى لأكاديمية (رافائيل نادال) في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس في العاصمة الكويتية الكويت.