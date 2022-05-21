نيابة عن "الفيصل" .. "ابن جلوي" يصل إلى الكويت لرئاسة الوفد السعودي في الدورة الخليجية

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لدولة الكويت الشقيقة؛ لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت 2022)، وحضور حفل افتتاح الدورة عند السابعة من مساء غدٍ الأحد على الملعب الرئيس المغطى لأكاديمية (رافائيل نادال) في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس في العاصمة الكويتية الكويت.
ورافق "ابن جلوي" الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، ورئيس اللجنة السعودية للبادل خالد السعد.
وكان في استقبال "ابن جلوي" والوفد المرافق له، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل الصباح والأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم.
في منافسات الدراجات اليوم السبت، فازت لاعبة المنتخب السعودي دانية سمباوة، بالميدالية البرونزية لسباق فردي ضد الساعة (20كم) بزمن 20.02.34 دقيقة.
وبهذه الميدالية، ارتفع رصيد السعودية إلى 34 ميدالية (7 ذهبيات و 9 فضيات و 18 برونزية).
فقد المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات، فرصة التأهل إلى نهائي المسابقة، وذلك بعد أن خسر أمام نظيره الكويتي بالركلات الترجيحية في المباراة التي جمعتهما في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وسجل المنتخب الكويتي هدف التقدم منذ الشوط الأول من المباراة، قبل أن تعدل الكفة ريم عبدالله في الشوط الثاني، ليعلن الحكم نهاية الأشواط الأصلية واللجوء للأشواط الإضافية.
وفي الشوط الإضافي الأول تقدم الأخضر بالهدف الثاني وذلك من ركلة جزاء ترجيحية سجلتها ريم عبدالله، قبل أن تتعادل الكويت في الشوط الإضافي الثاني.
وبذلك يلتقي أخضر السيدات بنظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
في منافسات الكرة الطائرة، خسر المنتخب السعودي من نظيره القطري بثلاثة أشواط نظيفة (18-25، 16-25، 20-25).
وفي كرة السلة، خسر الأخضر مباراته الرابعة بالدورة أمام المنتخب البحريني (51-63).
يدشن المنتخب السعودي للتنس، مشاركته بالدورة عند التاسعة من صباح غدٍ الأحد ضمن منافسات الدور الأول لفئة الفردي في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس.
كما تنطلق عند العاشرة من صباح غدٍ الأحد، فعاليات مسابقة الفردي للعبة كرة الطاولة بمشاركة لاعبي الأخضر في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية.
وتفتتح اللاعبتان نجد فهد وأفراح محمد مشاركة الأخضر السعودي للألعاب الإلكترونية للسيدات، عند الثانية من ظهر غدٍ الأحد في فندق الجميرة في مسابقة "فيفا".
في منافسات كرة قدم الصالات للرجال، يخوض الأخضر مباراته الرابعة بالدورة أمام شقيقه العماني عند الخامسة مساءً.
وفي الدراجات، يواصل دراجو الأخضر، مشاركتهم بالوجود في سباق فردي ضد الساعة (20كم) عند السابعة صباحًا على جسر الشيخ جابر الصباح.