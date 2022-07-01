نيابة عن الفيصل بن جلوي يصل إلى بودابست

ويعقد الأمير فهد بن جلوي على هامش حضوره لبطولة العالم عددًا من الاجتماعات بمسؤولي الاتحاد الدولي للسباحة على رأسهم رئيس الاتحاد، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأستاذ حسين المسلم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فايزر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة التيك السيد غابور بورسانيي وعدد من منسوبي الحركة الرياضية في الجمهورية المجرية امتدادًا للعلاقات المميزة التي تجمع الأسرة الأولمبية والبارالمبية السعودية بنظيراتها حول العالم.