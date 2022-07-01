نيابة عن الفيصل بن جلوي يصل إلى بودابست

نيابة عن سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصل سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد إلى العاصمة المجرية بودابست بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الأستاذ حسين المسلم لحضور ختام بطولة العالم للسباحة بتاريخ الثالث من شهر يوليو الحالي.
ويعقد الأمير فهد بن جلوي على هامش حضوره لبطولة العالم عددًا من الاجتماعات بمسؤولي الاتحاد الدولي للسباحة على رأسهم رئيس الاتحاد، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، الأستاذ حسين المسلم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو السيد ماريوس فايزر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة التيك السيد غابور بورسانيي وعدد من منسوبي الحركة الرياضية في الجمهورية المجرية امتدادًا للعلاقات المميزة التي تجمع الأسرة الأولمبية والبارالمبية السعودية بنظيراتها حول العالم.
يذكر أن العاصمة المجرية شهدت إقامة مجريات مونديال السباحة ابتداءً من الثامن عشر من شهر يونيو الماضي، وتنتظر ختام البطولة الأقوى في عالم رياضة السباحة يوم الأحد القادم.