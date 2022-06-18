نيابة عن "الفيصل".. محافظ الطائف يتوج الجواد "كنجز" بكأس إمارة مكة

وشهدَ ميدانُ الملك خالد بالطائف عصر اليوم منافسات الحفل الثالث الختامي للأسبوع الأول من سباقات موسم الطائف 2022؛ وشملَ الحفلُ الثالثُ ثمانيةَ أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد بما فيها الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، الذي جمعَ نخبةَ الخيل في الميدان السعودي على مسافة الميل، حيث حَقَّقَ الجوادُ "كنجز سليبر" الفوز بالكأس.