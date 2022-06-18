نيابة عن "الفيصل".. محافظ الطائف يتوج الجواد "كنجز" بكأس إمارة مكة

نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توجَ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بكأس إمارة منطقة مكة المكرمة بعد فوز الجواد "كنجز سليبر".
وشهدَ ميدانُ الملك خالد بالطائف عصر اليوم منافسات الحفل الثالث الختامي للأسبوع الأول من سباقات موسم الطائف 2022؛ وشملَ الحفلُ الثالثُ ثمانيةَ أشواط متنوعة الفئات والدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد بما فيها الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة، الذي جمعَ نخبةَ الخيل في الميدان السعودي على مسافة الميل، حيث حَقَّقَ الجوادُ "كنجز سليبر" الفوز بالكأس.
وعلى الصعيد ذاته تتواصل الأسبوع المقبل سباقاتُ الخيل في ميدان الملك خالد بالحوية؛ حيث تُقام على مدار الخميس والجمعة والسبت منافسات الأسبوع الثاني، كما تشمل السباقات شوطين هما الأبرز يمثلان شوط كأس وزارة النقل وشوط تحدي نادي سباقات الخيل.