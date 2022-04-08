نيوكاسل يعود لسكة الانتصارات من بوابة وولفرهامبتون

نجح فريق نيوكاسل في استعادة نغمة الفوز؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل أمس الجمعة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريس وود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقَّف رصيد وولفرهامبتون عند 49 نقطة في المركز الثامن.
وجاء هذا الفوز بعد 3 هزائم متتالية لنيوكاسل في البطولة المحلية أمام تشيلسي وإيفرتون وتوتنهام.