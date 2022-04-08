نيوكاسل يعود لسكة الانتصارات من بوابة وولفرهامبتون

نجح فريق نيوكاسل في استعادة نغمة الفوز؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل أمس الجمعة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.