رياضة

نيوكاسل يعود لسكة الانتصارات من بوابة وولفرهامبتون

نيوكاسل يعود لسكة الانتصارات من بوابة وولفرهامبتون
نادي نيوكاسل يتغلب على وولفرهامبتون بهدف دون مقابل
سبق
سبق

نجح فريق نيوكاسل في استعادة نغمة الفوز؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل أمس الجمعة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريس وود الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقَّف رصيد وولفرهامبتون عند 49 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هذا الفوز بعد 3 هزائم متتالية لنيوكاسل في البطولة المحلية أمام تشيلسي وإيفرتون وتوتنهام.

نادي نيوكاسل الإنجليزي
نادي نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

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