"نيوكاسل" ينجح في الخروج من دائرة الخطر.. ومدربه "هاو" الأفضل

حقَّق مدرب فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم، إيدي هاو، جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ترشيحات رابطة البريميرليج التي أعلنت تتويج المدير الفني.
وأكد حساب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر "تويتر" اليوم الجمعة حصول إيدي هاو على جائزة مدرب شهر فبراير؛ وذلك بعد تجنُّب فريقه الخسارة في 4 مباريات بالشهر أمام جميع منافسيه.
وحصد نيوكاسل 10 نقاط من أصل 12 خلال شهر فبراير؛ وذلك بعد الفوز على إيفرتون، أستون فيلا وبرينتفورد، إضافة للتعادل أمام وست هام يونايتد، دون تعرُّضه للخسارة في أي لقاء.
ونجح نيوكاسل في الخروج من دائرة الخطر؛ ليصبح في المركز الـ14 بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد الصفقات القوية للإدارة في الميركاتو الشتوي الأخير بالتعاقد مع أسماء مميزة عدة، مثل البرازيلي برونو جيماريش والإنجليزي كيران تريبير.