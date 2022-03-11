"نيوكاسل" ينجح في الخروج من دائرة الخطر.. ومدربه "هاو" الأفضل

ونجح نيوكاسل في الخروج من دائرة الخطر؛ ليصبح في المركز الـ14 بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد الصفقات القوية للإدارة في الميركاتو الشتوي الأخير بالتعاقد مع أسماء مميزة عدة، مثل البرازيلي برونو جيماريش والإنجليزي كيران تريبير.