"نيوكاسل" يواصل صحوته .. و"تشيلسي "يقسو على "بيرنلي"

حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارًا ثمينًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.