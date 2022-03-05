"نيوكاسل" يواصل صحوته .. و"تشيلسي "يقسو على "بيرنلي"

حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارًا ثمينًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
افتتح ريان فريزر التسجيل لـ نيوكاسل في الدقيقة 12 أعقبه فابيان شار بالهدف الثاني في الدقيقة 14، فيما قلص لويس دانك النتيجة لـ برايتون في الدقيقة 55 لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 28 في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.
كما حقق تشيلسي فوزًا عريضًا خارج ملعبه بتغلبه على مضيفه بيرنلي برباعية نظيفة.
وضع رييس جاميس في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 47 وأضاف زميله الألماني كاي هافيرتز هدفين متتاليين في الدقيقتين (52 و55) ومن ثم اختتم المهاجم كريستيان بوليسيتش رباعية "البلوز" بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء.
ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى 53 نقطة احتل من خلالها المركز الثالث بينما توقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.