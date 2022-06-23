"نيوم" تطلق برنامج "شُهُب" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج "شُهُب"، وهو برنامج مجتمعي رياضي لتطوير مهارات أصحاب المواهب الواعدة في رياضة كرة القدم في المملكة، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل الجيل القادم من اللاعبين في المملكة، ممن تتراوح أعمارهم مابين 7 إلى 12 سنة، وإتاحة الفرصة للأطفال على اختلاف قدراتهم لتطوير مواهبهم وتعزيز مشاركتهم في برامج رياضة كرة القدم.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق أقصى استفادة من مستوى التدريب العالمي الذي يتميز به مدربو الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، بالإضافة إلى خلق نوع من التكامل بين الرياضة والتقنية لقياس وتطوير مستوى الأطفال المشاركين خاصة فيما يتعلق بمهارات كرة القدم مثل دقة التسديد، وسرعة المراوغة، وتوقيت رد الفعل، ودقة التمرير. وبعد الاطلاق التجريبي للبرنامج في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أخيراً، والتي تعد أحد أهم وأحدث المرافق الرياضية في المملكة، تستعد نيوم لتنفيذ البرنامج المتمثل بجولة في جدة والرياض وتبوك هذا العام بمشاركة أكثر من 400 طفل على مستوى المملكة.
ويمكن الآن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج من المواهب الواعدة، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://shuhubcommunityprogram.com/