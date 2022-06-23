"نيوم" تطلق برنامج "شُهُب" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

ويسعى البرنامج إلى تحقيق أقصى استفادة من مستوى التدريب العالمي الذي يتميز به مدربو الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، بالإضافة إلى خلق نوع من التكامل بين الرياضة والتقنية لقياس وتطوير مستوى الأطفال المشاركين خاصة فيما يتعلق بمهارات كرة القدم مثل دقة التسديد، وسرعة المراوغة، وتوقيت رد الفعل، ودقة التمرير. وبعد الاطلاق التجريبي للبرنامج في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أخيراً، والتي تعد أحد أهم وأحدث المرافق الرياضية في المملكة، تستعد نيوم لتنفيذ البرنامج المتمثل بجولة في جدة والرياض وتبوك هذا العام بمشاركة أكثر من 400 طفل على مستوى المملكة.