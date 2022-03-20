هداف الدوري لاعب الهلال "إيغالو".. يتربع على قمة التشكيلة المثالية
يتربع مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النيجيري أوديون إيغالو، على قمة التشكيلة المثالية للجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصوله على التقييم الأعلى بـ9.1 وفق ما أعلنه موقع "سوفا سكور" العالمي".
وأحرز إيغالو ثلاثة أهداف في شباك الأهلي خلال كلاسيكو الجولة 25، ليختاره موقع "سوفا سكور" المختص بالإحصاءات كنجم الجولة، مع قيادته خط الهجوم رفقة زميله سالم الدوسري لاعب الهلال، والبرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب.
وضمت التشكيلة أيضًا: الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر في الوسط، بجوار التونسي سعد بقير لاعب أبها، والبرازيلي برونو هنريكي متوسط ميدان الاتحاد، والجزائري هلال سوداني نجم ضمك.
وقاد العائد من الإصابة عبد الله مادو خط الدفاع بحصوله على تقييم 7.6، وبجواره ثنائي ضمك: حسن الشمراني، وسيرجيو فيتور، أمام الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء.
هذا، ويحتل المهاجم النيجيري صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 19 هدفًا.