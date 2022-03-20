هداف الدوري لاعب الهلال "إيغالو".. يتربع على قمة التشكيلة المثالية

يتربع مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، النيجيري أوديون إيغالو، على قمة التشكيلة المثالية للجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصوله على التقييم الأعلى بـ9.1 وفق ما أعلنه موقع "سوفا سكور" العالمي".