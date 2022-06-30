هدف "البقاء" للكويكبي بمرمى الفيحاء.. الأجمل في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

وحصل هدف الكويكبي على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "16،709" مصوتين، بنسبة وصلت إلى 42،6% من الأصوات، متقدمًا على هدف نجم الهلال النيجيري أوديون إيغالو بمرمى الفيصلي، الذي حلّ بالمرتبة الثانية بـ33،8% من الأصوات، وحلّ هدف محترف النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز بمرمى الفتح بالمرتبة الثالثة بـ23،6% من الأصوات.