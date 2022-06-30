هدف "البقاء" للكويكبي بمرمى الفيحاء.. الأجمل في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

حصل هدف الدولي السعودي محمد الكويكبي لاعب الاتفاق بمرمى الفيحاء، على جائزة أجمل هدف في الجولة الـ30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 2022م، بحسب استطلاع الجماهير.
وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
وسجل نجم الاتفاق هدف الانتصار الوحيد في المباراة، من مجهود فردي مميز، قاد من خلاله فريقه للبقاء في دوري المحترفين، بعد أن رفع رصيده النقطي إلى 34، احتلّ بها المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.
وحصل هدف الكويكبي على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم "16،709" مصوتين، بنسبة وصلت إلى 42،6% من الأصوات، متقدمًا على هدف نجم الهلال النيجيري أوديون إيغالو بمرمى الفيصلي، الذي حلّ بالمرتبة الثانية بـ33،8% من الأصوات، وحلّ هدف محترف النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز بمرمى الفتح بالمرتبة الثالثة بـ23،6% من الأصوات.