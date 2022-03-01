هدف "المجحد" في "ديربي جدة" الأجمل في الجولة 22

حصل هدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمد المجحد، بمرمى الاتحاد، على جائزة أجمل أهداف الجولة الـ22 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

وسجل متوسط الميدان هدف التعادل الثالث لفريقه عند الدقيقة (73)، بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن ينجح عبد الرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليمنح فريقه نقاط الفوز بـ(4-3).

وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حصل هدف المجحد على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.

وحصل هدف المجحد، على الغالبية من الأصوات بمجموع وصل إلى 46،5 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم أكثر من (92،912) صوتًا متقدمًا بفارق ضئيل عن هدف المحترف البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال بمرمى الحزم، والذي حل ثانيًا بنسبة وصلت 45،3 % من الأصوات، فيما حل هدف الأرجنتيني سيرجيو فـيـتـور لاعب ضمك بمرمى الرائد بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت 8،2 % من الأصوات.