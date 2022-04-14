هدف قاتل للقحطاني ينقذ به "الشباب" من مطب "القوة الجوية" العراقي

نجح لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم حسين القحطاني في تسجيل هدف قاتل لفريقه لينقذه من الهزيمة أمام فريق القوة الجوية العراقي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، بتعادل الفريقين بهدف نظيف لكل منهما.
وسجل رودريك ميلر محترف الفريق العراقي هدف الفوز في المباراة بعدما تابع برأسه عرضية من ضرغام إسماعيل قبل أن يتعادل القحطاني للشباب في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من ضائع 6+90
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 7 كما ارتفع رصيد القوة الجوية للنقطة رقم 4 ومن خلفيهما مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي بثلاث نقاط لكل منهما.