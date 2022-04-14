هدف قاتل للقحطاني ينقذ به "الشباب" من مطب "القوة الجوية" العراقي

وسجل رودريك ميلر محترف الفريق العراقي هدف الفوز في المباراة بعدما تابع برأسه عرضية من ضرغام إسماعيل قبل أن يتعادل القحطاني للشباب في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من ضائع 6+90