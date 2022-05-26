هدف لاعب الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتحاد الأجمل في الجولة 27

وحصل هدف سالم الدوسري، على غالبية العظمى بمجموع وصل إلى 71،9 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (15٬588) مصوتًا، متقدمًا بفارق كبير عن هدف سلطان فقيهي لاعب الحزم بمرمى الاتفاق، والذي حل بالمرتبة الثانية بـ19% من الأصوات، فيما حل هدف أيمن الخليف لاعب الفتح بمرمى الطائي بالمرتبة الثالثة بـ9،1 % من الأصوات.