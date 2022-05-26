رياضة

هدف لاعب الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتحاد الأجمل في الجولة 27

هدف لاعب الهلال سالم الدوسري في مرمى الاتحاد الأجمل في الجولة 27
لاعب الهلال سالم الدوسري
سبق
سبق

حصل هدف الدولي السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال بمرمى الاتحاد، على جائزة أجمل هدف في الجولة الـ27 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير .

وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.

وسجل نجم الهلال هدف التقدم الثاني لفريقه في الكلاسيكو ، بعد أن حول كرة زميله ايغالو بطريقة أكروباتية جميلة في مرمى راكان النجار الحارس البديل لفريق الاتحاد.

وحصل هدف سالم الدوسري، على غالبية العظمى بمجموع وصل إلى 71،9 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (15٬588) مصوتًا، متقدمًا بفارق كبير عن هدف سلطان فقيهي لاعب الحزم بمرمى الاتفاق، والذي حل بالمرتبة الثانية بـ19% من الأصوات، فيما حل هدف أيمن الخليف لاعب الفتح بمرمى الطائي بالمرتبة الثالثة بـ9،1 % من الأصوات.

الهلال
الاتحاد
سالم الدوسري
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.