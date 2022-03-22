هدف ماريغا في "كلاسيكو الهلال والأهلي" الأجمل في الجولة 25

حصل هدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المالي موسى ماريغا، بمرمى الأهلي، على جائزة أجمل هدف في الجولة الـ25 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حصل هدف ماريغا على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.
وسجل مهاجم الهلال رابع أهداف فريقه في الكلاسيكو، بعد أن كسر مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى وواجه الحارس ياسر المسيليم ليضع الكرة بطريقة رائعة من فوقه في الشباك، وذلك عند الدقيقة (58)، علماً أن المباراة انتهت بتقدم الهلال (4-2).
وحصل هدف المحترف المالي على غالبية الأصوات بمجموع وصل إلى 46% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذي تجاوز عددهم 170 ألف مصوت متقدماً بفارق بسيط عن الهدف الثاني للمحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بمرمى الحزم، والذي حل ثانياً بنسبة وصلت 40% من الأصوات، فيما حل هدف الأوزبكي جلال ماشاريبوف لاعب النصر بمرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة بنسبة بلغت 14% من الأصوات.