هدف ماريغا في "كلاسيكو الهلال والأهلي" الأجمل في الجولة 25

حصل هدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المالي موسى ماريغا، بمرمى الأهلي، على جائزة أجمل هدف في الجولة الـ25 من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حصل هدف ماريغا على اختيار الجماهير كأفضل هدف من خلال الاستطلاع الذي أجراه لاختيار أجمل أهداف الجولة.