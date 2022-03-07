هذه قصة حلبة الفورمولا 1 في السعودية التي حطمت الأرقام القياسية

ولتلخيص حجم الأعمال التي تبين ضخامة الحدث، تطلب هذا المشروع 478000 متر مربع من عمليات الهدم، و212000 متر مكعب من الحفر، و99000 متر مكعب من الردم، و190 ألف متر مكعب من طبقات القاعدة الأساسية والقاعدة الكلية، و212 ألف متر مربع من عمليات تعبيد الأسفلت الأكثر تقدماً. وتضمن ذلك أيضاً 8000 متر طولي من فتحات الصرف، و3500 متر طولي من المجاري الصرف الصحي على شكل حرف U، و9500 متر طولي من الأنابيب (تجمع بين مياه الشرب والصرف الصحي ومكافحة الحرائق)، و177500 متر طولي من الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض/ الجهد المتوسط الممتدة والمتصلة. وبشكل مبسّط، كان هذا المشروع هائلاً وتم تنفيذه في جدول زمني ضيق للغاية، خلال جائحة كوفيد-19.