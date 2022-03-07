هذه قصة حلبة الفورمولا 1 في السعودية التي حطمت الأرقام القياسية

بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وردود الفعل الإيجابية التي قيلت عن الحلبة، نود أن نتحدث اليوم عن شركة يونيماك، الشركة السعودية الرائدة والتي تأسست في العام 1979، والمتخصصة في مجال البنية تحتية، وهنا نود أن نسلّط الضوء على كيفية تحقيق الهدف عبر المواد والعمال والمهندسين المحليين.
وكانت شركة "يونيماك" المسؤولة عن أعمال التعبيد والأسفلت، وأحد أبرز المساهمين في عملية اكتمال بناء مسار الحلبة في زمن قياسي خلال 8 أشهر فقط، وكشريك رسمي لعملية بناء الحلبة لسباق الجائزة السعودية الكبرى.
تم تصميم المسار الذي يبلغ طوله 6.175 كيلومتراً والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لاستضافة أول سباق لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية على كورنيش جدة، الأمر الذي تطلّب عمليات هدم كاملة للموقع وإعادة الإعمار بجميع مرافقه الداعمة. وعلى الرغم من كونها حلبة شوارع، إلا أن عمليات البناء كانت مكثفة لدرجة تعادل بناء مسار دائم. وتعتبر حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 حتى الآن بسرعات تصل إلى 252.8 كم/ ساعة، وثاني أطول حلبة في الروزنامة، كما تتميز بـ 27 منعطفاً لتكون صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم.
ولتلخيص حجم الأعمال التي تبين ضخامة الحدث، تطلب هذا المشروع 478000 متر مربع من عمليات الهدم، و212000 متر مكعب من الحفر، و99000 متر مكعب من الردم، و190 ألف متر مكعب من طبقات القاعدة الأساسية والقاعدة الكلية، و212 ألف متر مربع من عمليات تعبيد الأسفلت الأكثر تقدماً. وتضمن ذلك أيضاً 8000 متر طولي من فتحات الصرف، و3500 متر طولي من المجاري الصرف الصحي على شكل حرف U، و9500 متر طولي من الأنابيب (تجمع بين مياه الشرب والصرف الصحي ومكافحة الحرائق)، و177500 متر طولي من الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض/ الجهد المتوسط الممتدة والمتصلة. وبشكل مبسّط، كان هذا المشروع هائلاً وتم تنفيذه في جدول زمني ضيق للغاية، خلال جائحة كوفيد-19.
وبالنظر إلى هذا التحدي الكبير، شددت "يونيماك" بشكل كبير على إجراءات الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامة العمال. ونتيجة لذلك، حقق فريق "يونيماك" 957368 ساعة عمل آمنة بدون تسجيل أي إصابات في العمل.
إلا أن الإنجاز وراء هذا المشروع في نهاية المشوار يكمن في سرعات المسار العالية، والتي أعرب السائقون عن رضاهم الشديد عنها. وتم تحقيق ذلك باستخدام مزيج خاص من الأسفلت عالي التقنية مصمم بالكامل في مختبرات "يونيماك". وتم الحصول على جميع المواد المستخدمة في أسفلت المسار وطبقاته من مصادر محلية، بما في ذلك الركام والقار والمواد المضافة. وكانت المكونات المستوردة الوحيدة هي فتحات الصرف وحواجز الأمان.