"هلالي" و"نصراوي" و "اتحادي" في تشكيلة الجولة 22 من مسابقة الدوري

أعلن حساب شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت تألقًا لافتًا من لاعبي الفتح.

وكشفت الشبكة عن التشكيلة المثالية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث جاءت كالتالي : حراسة المرمى، (مصطفى زغبة) لاعب ضمك وخط الدفاع ، (مروان سعدان) لاعب الفتح، (عبدالباسط هندي) لاعب الأهلي ،و(حسن الجبيري) لاعب الطائي.

وجاء في خط الوسط والهجوم كل من: (إيفر بانيغا) لاعب الشباب، ماثيوس بيريرا لاعب الهلال، (أمير سعيود) لاعب الطائي، بالإضافة إلى ثنائي فريق الفتح، كويستيان كويفا وسفيان بن دبكة.

ويوجد على رأس خط الهجوم كل من نجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، بعد تألقه اللافت مع الفريق، وأيضًا نجم النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد تسجيله ثنائية في شباك أبها.