هل بات فسخ التعاقد وشيكًا؟.. إعلامية "تركية" تكشف عن مستقبل "تاليسكا" مع "النصر"

قالت الإعلامية التركية canselkemiksiz : إن خبر فسخ تعاقد النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا قد بات وشيكًا.

وقالت الإعلامية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه على وشك الانهيار.

ولم تذكر الإعلامية السبب في تدهور العلاقة بين الطرفين؛ حيث اكتفت بالقول: فسخ التعاقد بات وشيكًا.

وانضم تاليسكا للنصر الصيف الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات، من غوانغزهو الصيني.

وعلى الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق، إلا أن الفريق تعثر الموسم الحالي، وبات الخروج خاليَ الوفاض من جميع البطولات محتملًا بنسبة كبيرة.