هل تدفع إدارة "الأهلي" الثمن.. شبح الهبوط يطارد الفريق الأول لكرة القدم

تمر إدارة النادي الأهلي السعودي في الوقت الحالي بأصعب الأوقات؛ كون الفريق بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.
عاندت إدارة الأهلي جماهير ناديها عندما أعلنت تمسكها بالمدرب بيسنيك هاسي، على الرغم من التردي الواضح في نتائج الفريق.
وعلى الرغم من استمرار مسلسل التعادلات والهزائم إلا أن إدارة الفريق لم تستمع لنداء جماهيرها بضرورة التغيير قبل فوات الأوان.
الفريق الآن يملك 30 نقطة ويحتاج لأربع نقاط ليضمن البقاء من فوز وتعادل على الأقل، لكن الفريق سيواجه مشاكل في المباريات القادمة.
مباريات الفريق القادمة ستكون قوية للغاية؛ إذ إن هناك مباراتين "كلاسيكو"؛ واحدة أمام النصر، وأخرى أمام الشباب، بخلاف مباراة الرائد.