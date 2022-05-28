رياضة
هل يحسمها ليفربول ويفوز باللقب للمرة السابعة؟
يسعى فريقا ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة يُتوقع أن تكون مثيرة وممتعة مساء السبت.
ويتطلع ليفربول للفوز بالبطولة للمرة السابعة؛ بينما يأمل الريال في خطف اللقب للمرة الرابعة عشرة.
ومن المتوقع وصول نحو 60 ألف مشجع لليفربول -كثير منهم بدون تذاكر- إلى العاصمة الفرنسية؛ حيث يحاول فريق يورغن كلوب جمع الفوز بكل من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا، في مباراتهم 63 والأخيرة في موسم 2021- 22.