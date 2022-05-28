هل يحسمها ليفربول ويفوز باللقب للمرة السابعة؟

ومن المتوقع وصول نحو 60 ألف مشجع لليفربول -كثير منهم بدون تذاكر- إلى العاصمة الفرنسية؛ حيث يحاول فريق يورغن كلوب جمع الفوز بكل من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا، في مباراتهم 63 والأخيرة في موسم 2021- 22.