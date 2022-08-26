"أخضر السيدات" يواصل تدريباته بمعسكره في النمسا استعدادًا للمنافسات المقبلة

واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات تدريباته الاعتيادية في خامس أيام معسكره الخارجي، والذي يقام في مدينة سالفدن النمساوية خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.
بدأت المدرب مونيكا ستاب الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبات، أكدت خلاله على أهمية المعسكر الحالي، ثم انطلقت التدريبات بتمارين لياقية، أعقبها تدريبات تكتيكية، قبل أن تجري المديرة الفنية مناورة في منتصف الملعب.
وسيخوض أخضر السيدات خلال معسكره الحالي عددًا من المباريات الودية؛ بهدف التجهيز للمنافسات المقبلة.
يشار إلى أن المدير الفني للأخضر السيدات الألمانية مونيكا ستاب، استدعت 27 لاعبة وهن: لمى العنزي، منى عبدالرحمن، سارة خالد، ليلى علي، أثير خالد، بيان صدقه، لين المحمد، لانا عبدالرزاق، تاله الغامدي، حصه السعدالله، رغد مخيزن، فرح جفري، ليان جوهري، مريم التميمي، نورة البراهيم، رغد حلمي، سارة حمد، صبا توفيق، مباركة الصيعري، البندري مبارك، تقية رشوان، الجوهرة السياري، تهاني الزهراني، جوري طارق، مشاعل الحربي، أسرار الشيباني وداليا أبو لبن.