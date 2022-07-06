وزارة الرياضة تستعرض جهودها لخدمة الحجيج لعام 1443

وسمحت السلطات في المملكة العربية السعودية لمليون مسلم، بينهم 850 ألفًا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.