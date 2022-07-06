وزارة الرياضة تستعرض جهودها لخدمة الحجيج لعام 1443

استعرضت وزارة الرياضة جهودها لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وبالتعاون مع وزارة الحج، خلال موسم الحج لعام 1443 للهجرة في أكبر موسم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتضمّنت جهود الوزارة العديد من الأعمال المتميزة لتلبية احتياجات الحجاج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث بدأت بتدشين المركز الكشفي لخدمة الحجاج في مشعر منى، وواصل فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم جهوده في خدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر بالمنطقة، وقام فريق كشافة وزارة الرياضة بمهام المسح في مخيمات منى.
فيما نفذ فرع وزارة الرياضة في منطقة الجوف برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" في مدينة الحجاج بأبو عجرم، وشارك 180 متطوعًا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي بفرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة.
كما تم تنفيذ برنامج إعدادي من قبل فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم للمشاركين في المركز الكشفي لخدمة الحجيج، وأقام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان دورة تدريبية للكشافة المشاركين في خدمة الحجيج، وتم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الكشفي لخدمة الحجيج بمنى .
وانطلقت رسمياً، اليوم الأربعاء، مناسك الحج لعام 1443 للهجرة في أكبر موسم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط إجراءات احترازية تشمل تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميًا.
وينتقل الحجاج غدًا الخميس إلى منى، على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المنسك الرئيسي للحج يوم الجمعة وهو صعود جبل عرفات.
وسمحت السلطات في المملكة العربية السعودية لمليون مسلم، بينهم 850 ألفًا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.