وزارة الرياضة تعلن تعليق جميع المنافسات الرياضية حتى يوم الاثنين القادم

وقالت وزارة الرياضة في بيان مقتضب بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه:" بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله".