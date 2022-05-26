وزارة الرياضة تعلن عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للنصف الأول من العام 2022.. لأندية الصم وذوي الإعاقة

وكشفت النتائج الصادرة أن 16 ناديًا من بين 19 ناديًا من أندية الصم وذوي الإعاقة، حصلوا على الدعم المباشر من مبادرة الحوكمة، مع اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ، بحسب درجته في التقييم، حيث جاءت في الفئة الأولى أندية "ذوي الإعاقة بالطائف، ذوي الإعاقة بالباحة، ذوي الإعاقة بالقصيم، ذوي الإعاقة بحائل، ذوي الإعاقة بالرس، ذوي الإعاقة بجدة، ذوي الإعاقة بنجران، ذوي الإعاقة بعسير، ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، ذوي الإعاقة بجازان، ذوي الإعاقة بالجوف، ذوي الإعاقة بالأحساء، ذوي الإعاقة بالرياض"، فيما جاء نادي الإعاقة بالشرقية ضمن الفئة الثانية، وذوي الإعاقة بمكة المكرمة وذوي الإعاقة بتبوك ضمن الفئة الثالثة، بينما لم يحصـل نادي الصم بجدة على الدعم المباشر بسبب وجوده في الفئة الخامسة، ولم يقدم كل من نادي الصم بالرياض، ونادي الصم بالشرقية، أي مستند إلى الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية "وفق الجدول المرفق".