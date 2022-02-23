وزارة الرياضة : عودة الجوائز العينية المقدَّمة للجماهير الرياضية الحاضرة للمباريات

أعادت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، تقديم الجوائز العينية المقدَّمة للجماهير الرياضية الحاضرة في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي ابتداءً من الجولة المقبلة، وذلك بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

يذكر أن الجوائز المقدمة هي عبارة عن (سيارة – جهاز آيفون – وكرة قدم) يتم تقديمها في كل مباراة من مباريات الدوري، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف التحفيز لزيادة الحضور الجماهيري، وتعزيز مشاركة المشجع بشكل فعال، لاستفادة الأندية من الدعم المخصّص لها من مبادرة الحضور الجماهيري، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية للموسم الرياضي الحالي.

وتستأنف مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال الجولة 22 التي تنطلق السبت المقبل ، وتشهد مواجهة من العيار الثقيل في ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، فيما يلتقي في اليوم نفسه النصر وأبها، ويتواجه الهلال مع الحزم، ويلعب ضمك أمام الرائد.