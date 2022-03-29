وزير الرياضة "الفيصل": صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال.. شكرًا لجماهيرنا الوفية

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بانتصار ثمين على نظيره الأسترالي بهدف سالم الدوسري دون مقابل أمس الثلاثاء، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".