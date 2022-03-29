وزير الرياضة "الفيصل": صدارة مستحقة توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال.. شكرًا لجماهيرنا الوفية

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بانتصار ثمين على نظيره الأسترالي بهدف سالم الدوسري دون مقابل أمس الثلاثاء، وذلك في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".
وتصدَّر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة أمام منتخب اليابان الوصيف، الذي حجز مقعده أيضًا للمونديال رسميًّا.
وغرَّد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر تويتر قائلاً: "الحمد لله، صدارة مستحقة، توَّج بها صقورنا مشوار التأهل للمونديال. شكرًا لجماهيرنا الوفية على دعمها ومؤازرتها. ألف مبروك للجميع".
من جانبه قال بدر بن عبد الرحمن القاضي، نائب وزير الرياضة السعودي، عبر تويتر: "صدارة لأصعب مجموعة. ليلة سعودية خالصة. ألف مبروك يا وطن".
فيما قال رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة: "انتصار لأغلى شعار. الأخضر في الصدارة. مبروك يا وطن".