وزير الرياضة "الفيصل" لـ"بيليه ": شكرًا لك يا أسطورة.. لحظة تاريخية وخطوة في الاتجاه الصحيح لمستقبل باهر للاعبات منتخب السيدات

قدّم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لـ"أسطورة كرة القدم" البرازيلية "بيليه"، على تهنئة الأخير بمناسبة فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيدات" في أولى المباريات الرسمية، على نظيره منتخب سيشل، بثنائية دون رد، أمس الأحد.

وقال "الفيصل"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لك يا أسطورة.. لحظة تاريخية وخطوة في الاتجاه الصحيح لمستقبل باهر للاعبات منتخب السيدات لكرة القدم.. أنا متأكد من أنهم يستوحون ذلك من دعمك.. وسيكون من دواعي سرورنا أن تشجعهم في المناسبات المقبلة.. شكرًا".

وهنّأ "بيليه"، أمس الأحد، عبر حسابه على "تويتر"، المنتخب السعودي للسيدات قائلًا: "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات، على أول مباراة رسمية لهن على الإطلاق.. اليوم هو يوم تاريخي ليس فقط لكم.. ولكن لكل من يحب كرة القدم".