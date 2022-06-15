وزير الرياضة "الفيصل" مهنئًا الأخضر الأولمبي: فالكم الكأس يا أبطال

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للجهاز الفني والإداري وللاعبي المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم "تحت 23 عامًا" بمناسبة تأهل الأخضر إلى نهائي كأس آسيا.
وقال "الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر": ألف مبروك للأخضر الفوز والوصول للنهائي الآسيوي.. مبروك للجميع، فالكم الكأس يا أبطال.. معاك بالأخضر".
وكان الأخضر قد عبر محطة أستراليا عصر اليوم الأربعاء، في نصف النهائي بثنائية حسين العيسى وأيمن يحيى.
وينتظر الأخضر السعودي الفائز من اليابان وأوزبكستان "صاحب الأرض"، في المباراة المقررة في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.