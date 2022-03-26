وزير الرياضة "الفيصل": نحن على موعد مع أبطال سعوديين في رياضة السيارات.. وفخور بالشباب السعودي

وعن الشباب السعودي الشغوف بتنظيم رياضة السيارات، قال "الفيصل": فخور جدًّا بجميع الشباب السعودي، ومبدعون في كل مكان، أعطى الفرصة وبذل الجهد، وتواجدهم في تنظيم هذا السباق بشكل كامل مصدر فخر واعتزاز، ولهم حضور خارجي مسبق من خلال مشاركاتهم الناجحة خلال السنوات الماضية في حلبات السباق في البحرين وأبو ظبي وبعض الحلبات في أوروبا؛ نتج عن ذلك جاهزيتنا لاستضافة سباق فورمولا1، ويكون عندنا طاقم سعودي متكامل".