وزير الرياضة "الفيصل": نحن على موعد مع أبطال سعوديين في رياضة السيارات.. وفخور بالشباب السعودي

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للدعم السخي لقطاع الرياضة، الذي نتج عنه تحقيق عدة إنجازات.
وحضر "الفيصل"، اليوم السبت، منافسات الفورمولا 1، من سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، في جولتها الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، في حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم؛ حيث فتحت الحلبة أبوابها اليوم لسائقي وفِرَق وجمهور الفورمولا 1.
وقال وزير الرياضة: "الحمد لله، سعيدون بهذه الاستضافة كأكبر سباق سيارات في العالم، وإن شاء الله نستضيف الكثير من البطولات المقبلة".
وأشار "الفيصل" إلى أهمية التغييرات التي حدثت في حلبة كورنيش جدة، من حيث الاستعداد والتنسيق مع الاتحاد الدولي، مع الفورمولا1 على كل المعايير الفنية، وعمل الاتحاد السعودي للسيارات؛ من أجل أن تكون الحلبة نوعية ومختلفة عن كل باقي حلبات العالم.
وأكد وزير الرياضة أن مسار الحلبة كما هو لم يتغير؛ وإنما تَغَيرت بعض الحوائط المانعة بغرض سلامة؛ حيث تم تغيير مكانها قليلًا من أجل أن تكون رؤية السائقين أفضل، وإن شاء الله يساعدهم ذلك في تحقيق أزمنة أسرع، ويقلل من المخاطر والحوادث من بعض السيارات.
وعن الشباب السعودي الشغوف بتنظيم رياضة السيارات، قال "الفيصل": فخور جدًّا بجميع الشباب السعودي، ومبدعون في كل مكان، أعطى الفرصة وبذل الجهد، وتواجدهم في تنظيم هذا السباق بشكل كامل مصدر فخر واعتزاز، ولهم حضور خارجي مسبق من خلال مشاركاتهم الناجحة خلال السنوات الماضية في حلبات السباق في البحرين وأبو ظبي وبعض الحلبات في أوروبا؛ نتج عن ذلك جاهزيتنا لاستضافة سباق فورمولا1، ويكون عندنا طاقم سعودي متكامل".
وشدد وزير الرياضة على أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالسائقين المواهب (الفئات السنية) في مجال السيارات؛ من خلال المشاريع القادمة مثل "القدية" وغيرها، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي، وتكون الأماكن مجهزة، ونحن متفائلون في القريب العاجل بظهور أبطال صغار في رياضة السيارات مستقبلًا بمشيئة الله.