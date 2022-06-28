وزير الرياضة "الفيصل" يبارك للهلال بمناسبة تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ بمناسبة تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022.
وجاء في تغريدة "الفيصل" من خلال حسابه في "تويتر": "مبارك لفريق الهلال تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، كما تمنى وزير الرياضة التوفيق لبقية الفرق في المنافسات المقبلة.
وكان الهلال قد حقق مساء أمس الاثنين لقب دوري المحترفين للمرة الثالثة توالياً، عقب تغلبه على نظيره الفيصلي 2/1 في ختام الجولة 30، وحل الاتحاد في الوصافة.