وزير الرياضة "الفيصل" يحضر الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في طشقند

واعتمد الاجتماع قرار تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الآسيوية "هانغزو 2022"، التي كان من المزمع إقامتها في الصين خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، إلى العام المقبل؛ وذلك بسبب التطورات المتعلقة بجائحة كورونا، التي قد تعيق مشاركة العديد من الرياضيين في الدورة. كما وافق الاجتماع على إلغاء نسخة العام الحالي من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي كان من المقرر تنظيمها في مدينة شانتو الصينية.