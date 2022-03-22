وزير الرياضة "الفيصل" يرعى حفل تخريج 27 طالبًا وطالبة من منسوبي القطاع الرياضي

واستهدف معهد إعداد القادة، من خلال ذلك البرنامج تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر البرامج النوعية التي تخدم القطاع الرياضي في المملكة، حيث امتد البرنامج لمدة عامٍ واحد، خضع من خلاله الطلاب إلى دروس وواجبات وورش عمل في عددٍ من الوحدات التعليمية كان من أبرزها: التنظيم والهيكلة الدولية للرياضة، أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، تنظيم العمل في الألعاب الرياضية، تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، الحوكمة والمسؤولية في الرياضة، التسويق والتلفزيون والتواصل في المجال الرياضي، والإدارة والنزاهة والمنشطات والاستثمار الرياضي، إضافة إلى الملكية الفكرية والاستدامة في الرياضة.