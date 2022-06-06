وزير الرياضة "الفيصل" يشهـــد منافسات نخبة المملكة لدوري المدارس

ويدير منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم، 34 حكماً، ويشرف على تنظيمها 8 مراقبين، بينما يتواجد في منافسات البطولة كشافو ومدربو عدة أندية، كالاتحاد والنصر والتعاون والرائد والأهلي، بالإضافة إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفيا ريال من إسبانيا، ومانشستر ستي من بريطانيا، وإي سي ميلان من إيطاليا، وبنفيكا لشبونة من البرتغال وأياكس أمستردام من هولندا، وموناكو من فرنسا، حيث من المنتظر أن يصل كشافوها اليوم وغداً إلى محافظة جدة.