وزير الرياضة "الفيصل" يشهـــد منافسات نخبة المملكة لدوري المدارس

انطلقت منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، السبت الماضي، على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حيث شهدت مواجهات أمس الأحد متابعة وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بجانب مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشراقية العليا لدوري المدارس الدكتور رجاء الله السلمي وعدد من منسوبي وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.
ويتنافس في البطـولة 32 فريقاً مدرسياً من أبطال المناطق المتأهلة إلى بطولة نخبة المملكة لفئتين، الفئة الأولى 16 فريقًا يمثلون المرحلة المتوسطة (15 عامًا) والثانية 16 فريقًا يمثلون المرحلة الثانوية (18 عامًا)، حيث تختتم منافسات البطولة في الـ 13 من يونيو الجاري.
ويدير منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم، 34 حكماً، ويشرف على تنظيمها 8 مراقبين، بينما يتواجد في منافسات البطولة كشافو ومدربو عدة أندية، كالاتحاد والنصر والتعاون والرائد والأهلي، بالإضافة إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفيا ريال من إسبانيا، ومانشستر ستي من بريطانيا، وإي سي ميلان من إيطاليا، وبنفيكا لشبونة من البرتغال وأياكس أمستردام من هولندا، وموناكو من فرنسا، حيث من المنتظر أن يصل كشافوها اليوم وغداً إلى محافظة جدة.
ويعد دوري المدارس إحدى مشاريع وزارة الرياضة، إذ تنفذه منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية الكروية في مدارس التعليم العام بجميع مدن ومحافظات المملكة.
من جهة أخـرى، انطلقت أمس الأحـد دورة كرة الطائرة التمهيدية للمعلمات "سيدات" والتي أقيمت "عن بعـد" عبر تطبيق زوم بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية ضمن برامج مشروع وزارة الرياضة "دوري المدارس" في موسمه الثـالث للعام 2022م، إذ تهدف الدورة لشرح أساسيات اللعبة للمعلمات والتعرف على قوانينها وطريقة لعبها، ومن ثم يتم صقل المعلمات لإعطاء محاضرات على كافة المدرسات والمعلمات على كافة مناطق المملكة.
وشهدت الدورة التمهيدية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حضـور الحد الأقصى لبرنامج "زوم" وهو 1000 معلمة، قدم من خلالها المحاضر الأستاذ الدكتور محمد سلامة "أستاذ الكرة الطائرة بكلية التربية بجامعة أم القرى" العديد من المحاور الخاصة بكل تفاصيل لعبة كرة الطائرة، على أن يتم تقديم الدورات حضورياً في مختلف مناطق المملكة بعد ختام الدورة الحـالية.
وتعد الدورة التمهيدية هي الأولى للمعلمات على مستوى لعبة كرة الطائرة، بعد إضافة الألعاب المختلفة لمشروع دوري المدارس الذي دشن موسمه الثالث في شهر مارس الماضي 2022م والذي شهد التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث تم إطلاق ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، بالإضافة لرياضة كرة القدم.