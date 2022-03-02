وزير الرياضة " الفيصل " يفتتح منشأة نادي أبها الأحد المقبل

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، سيفتتح يوم الأحد المقبل، منشأة نادي أبها الرياضي، وذلك بحضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها :" وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، يفتتح يوم الأحد المقبل منشأة نادي أبها الرياضي".

وتنتظر إدارة النادي بفارغ الصبر تدشين مقر النادي الجديد بشكل رسمي، بعد معاناة طويلة من الترقب والانتظار استمرت نحو عقد من الزمن، صاحبها حالات من الحيرة والتوقف كل هذه السنوات من العمر لتعثر المشروع.

وتضم المنشأة ملعباً رئيساً يتسع لـ5 آلاف متفرج، وملعباً رديفاً لأداء التدريبات، بالإضافة إلى ملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة، ومبنى رئيساً يحتوي على مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبحاً نموذجياً ومتكاملاً، إضافة إلى جامع في مدخل النادي يتسع لحوالي 200 مصلٍ.