وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ "الشيباني" بعد تسلق قمة جبل إيفرست

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، المغامر بدر الشيباني بعد تسلقه قمة جبل إيفرست في إنجاز سعودي جديد، والوصول لأعلى قمة في العالم على ارتفاع (8.848م)، مشيرًا إلى ما يتمتع به الشباب السعودي من همة وطموح عاليين نحو تحقيق أفضل الإنجازات والأرقام لبلادهم على الأصعدة والمستويات كافة.
من جهة أخرى، ثمّن الشيباني لوزير الرياضة تهنئته ودعمه الكبير للشباب السعودي، لتحقيق أفضل الإنجازات والأرقام للوطن، منوهًا بشركائه الذين كان لهم الدور البارز في تقديم الدعم اللوجستي وتوفير احتياجات الرحلة.