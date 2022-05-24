وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ "الشيباني" بعد تسلق قمة جبل إيفرست

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، المغامر بدر الشيباني بعد تسلقه قمة جبل إيفرست في إنجاز سعودي جديد، والوصول لأعلى قمة في العالم على ارتفاع (8.848م)، مشيرًا إلى ما يتمتع به الشباب السعودي من همة وطموح عاليين نحو تحقيق أفضل الإنجازات والأرقام لبلادهم على الأصعدة والمستويات كافة.