وزير الرياضة "الفيصل" يوافق على استقالة رئيس الاتحاد السعودي للرماية

وأصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتكليف نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر بن مساعد لتولي رئاسة الاتحاد مؤقتاً، متمنياً أن يوفق لما فيه خدمة رياضة الوطن بشكل عام، والرماية بشكل خاص.