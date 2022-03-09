وزير الرياضة "الفيصل" يوافق على استقالة رئيس الاتحاد السعودي للرماية

وافق رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله اليوم الأربعاء وذلك لظروفه الخاصة.
وقدم "الفيصل" شكره وتقديره للأمير سعود بن خالد على ما قدمه للاتحاد خلال الفترة الماضية، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته العملية والخاصة.
وأصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتكليف نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر بن مساعد لتولي رئاسة الاتحاد مؤقتاً، متمنياً أن يوفق لما فيه خدمة رياضة الوطن بشكل عام، والرماية بشكل خاص.