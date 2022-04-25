وزير الرياضة "الفيصل" يوقّع عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب 2023

وأشار "الفيصل" إلى أن هذا الحدث هو امتداد للاستضافات العالمية التي جعلت المملكة مركزاً عالمياً لكبرى الأحداث الرياضية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مجتمع نابض بالحياة يتمتع باقتصاد متنوع ومزدهر، كما أن المملكة تملك البنية التحتية الجاهزة لتنظيم هذا الحدث الذي يضم 15 لعبة فنون قتالية، مضيفاً: نسعد جميعاً باستضافة العديد من أبطال العالم في هذه الألعاب.

من جهته، أكد رئيس الجمعية العالمية للاتحادات الدولية، أن الحدث جزء من مذكرة تفاهم بين الجمعية واللجنة الأولمبية الدولية، مبيناً أن المملكة لن تنظم حدثاً رياضياً وحسب، بل ستنظم حدثاً ثقافياً أيضاً؛ لكون تاريخ الألعاب القتالية يمتد لآلاف السنين، قائلاً : "تُعد المملكة خياراً مثالياً لاستضافة الحدث، خاصة بعد الجائحة العالمية، وستكون هناك ورش عمل مقدمة من أساتذة الدفاع عن النفس، ومؤتمرات تعليمية، وأول حفل عالمي لفنون الدفاع عن النفس لتكريم أساطير فنون الألعاب الـ15 خلال فترة إقامة الدورة".