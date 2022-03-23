وزير الرياضة ووزير التعليم يدشنان دوري المدارس 2022

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أن "الدعم السخي الذي يحظى به قطاع الرياضة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومن سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مكّن وزارة الرياضة من إطلاق مشاريع ومبادرات رياضية متنوعة، ومن ضمنها مشروع دوري المدارس بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم"، مضيفاً سموه: "اليوم نمضي مجدداً مع وزارة التعليم في مشروع دوري المدارس؛ ليسهم في تنمية وتطوير المواهب الرياضية في مدارس التعليم العام، فبعد النجاح السابق للدوري في رياضة كرة القدم تم إضافة ألعاب رياضية متنوعة للبنين وللبنات ستثري من منافسات الدوري وستسهم في تنمية المواهب المدرسية".