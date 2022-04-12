وزير الرياضة يرأس الاجتماع الـ 37 لتنفيذي اللجان الأولمبية العربية

ويعدّ الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي هو الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الثامن من ديسمبر من العام الماضي.