وزير الرياضة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل الأخضر للمونديال

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله -عز وجل- على تحقيق أبطالنا لهذا المنجز الكبير، والتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022م في قطر للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو ما يُجسد الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، والمتابعة والاهتمام المستمرين من سمو ولي العهد -حفظه الله-، الذي يقف خلف كل صغيرة وكبيرة، ووراء كل ما يتحقق في رياضتنا -ولله الحمد- من منجزات متوالية، كانت ثمرة تخطيط ورؤية طموحة يقف خلفهما قائد ملهم".