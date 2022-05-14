وزير الرياضة يرفع شكره للقيادة على رعايتها الكريمة للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين

وقال: "إن ما نعيشه من قفزات هائلة في المجال الرياضي، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه، ثم الدعم السخي الذي لامَس احتياجات رياضة الوطن، وبعون الله سنمضي قدمًا لتحقيق التطلعات، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى".