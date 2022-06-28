وزير الرياضة يستقبل أبطال آسيا .. مقدمًا التهنئة بالإنجاز

وكان الأخضر قد توج، باللقب القاري للمرة الأولى، عندما كسب أوزبكستان صاحب الأرض والضيافة بنتيجة 2-0، يوم 19 يونيو الجاري، بعد أن سجل حضورًا لافتًا، حيث لم يخسر أي لقاء في البطولة، إضافة إلى أنه حافظ على شباكه في جميع المباريات.