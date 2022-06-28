وزير الرياضة يستقبل أبطال آسيا .. مقدمًا التهنئة بالإنجاز

استقبل، وزير الرياضة رئيس اللجنة البارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ، مساء اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، بعد التتويج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في أوزبكستان.
وهنأ وزير الرياضة لاعبي الأخضر بالإنجاز، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدموه خلال البطولة، كما طالبهم بمواصلة العمل من أجل تحقيق مزيدٍ من الإنجازات للرياضة السعودية.
وكان الأخضر قد توج، باللقب القاري للمرة الأولى، عندما كسب أوزبكستان صاحب الأرض والضيافة بنتيجة 2-0، يوم 19 يونيو الجاري، بعد أن سجل حضورًا لافتًا، حيث لم يخسر أي لقاء في البطولة، إضافة إلى أنه حافظ على شباكه في جميع المباريات.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حقق اللقب القاري التاسع على صعيد المنتخبات، حيث تُوج الأول بـ3 ألقاب، والأولمبي لقب وحيد، وفئة الشباب 3، والناشئين 2.