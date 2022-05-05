وسط غياب "الفرج".. الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك

شهد تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، غياب قائد الفريق سلمان الفرج، عن المران الرئيس لفريقه استعداداً لمواجهة ضمك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل.