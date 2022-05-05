وسط غياب "الفرج".. الهلال يواصل تحضيراته لمواجهة ضمك

شهد تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، غياب قائد الفريق سلمان الفرج، عن المران الرئيس لفريقه استعداداً لمواجهة ضمك ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية للأزرق بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يطبق الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني "دياز" عدداً من الجمل التكتيكية.
واختتم "دياز" المران بمناورة كروية على جزء من مساحة الملعب، بينما تقرر أن يؤدي الفريق مرانه الختامي عصر الجمعة، قبل المغادرة إلى أبها استعداداً لمواجهة ضمك.