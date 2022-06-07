وسط غياب الفرج والبريك ..الأخضر يواصل استعداده لمواجهة فنزويلا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء، الخميس المقبل ، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "سلمان الفرج" في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في الكتف الأيمن، كما لم يشارك اللاعب "محمد البريك" في التدريبات الجماعية لتعرضه لوعكة صحية.