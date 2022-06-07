وسط غياب الفرج والبريك ..الأخضر يواصل استعداده لمواجهة فنزويلا

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب فنزويلا وديًا مساء، الخميس المقبل ، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.