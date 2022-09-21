استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم.. أخضر رياضة الغوص يصل تركيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي لرياضة الغوص الحر "رجال وسيدات" إلى تركيا اليوم؛ للدخول في معسكر تدريبي يمتدّ حتى نهاية الشهر الجاري استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر، التي تقام منافساتها في مدينة كاش التركية خلال الفترة من 1-10 أكتوبر 2022.
وترأس بعثة المنتخب السعودي مدير رياضات المحركات المائية سعود أحمد، والمسؤول الفني أحمد أبو أحمد، وتضم البعثة اللاعبين: إلياس المدني، وحازم السليماني، وفهد القصيبي، وأسامة فلمبان، والحسن آصف جي مان، وطارق الزهيري، إلى جانب منتخب السيدات الذي ضمّ اللاعبات: رويدة العروي، وسلمى شاكر، ولجين الأحمدي.