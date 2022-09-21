استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم.. أخضر رياضة الغوص يصل تركيا

وترأس بعثة المنتخب السعودي مدير رياضات المحركات المائية سعود أحمد، والمسؤول الفني أحمد أبو أحمد، وتضم البعثة اللاعبين: إلياس المدني، وحازم السليماني، وفهد القصيبي، وأسامة فلمبان، والحسن آصف جي مان، وطارق الزهيري، إلى جانب منتخب السيدات الذي ضمّ اللاعبات: رويدة العروي، وسلمى شاكر، ولجين الأحمدي.