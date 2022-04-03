وصول بعثة سباهان الإيراني واستقلول طاجيكستان إلى السعودية .. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

وصلت مساء أمس الأحد، إلى بريدة بعثة فريق سباهان الإيراني استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة الفريق الإيراني عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتحتضن بريدة مباريات المجموعة التي تضم ممثل الوطن التعاون وسباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي.
كما وصلت مساء أمس، إلى الرياض بعثة فريق استقلول طاجيكستان، استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة الفريق الطاجيكي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتحتضن الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم ممثل الوطن الهلال وكلاً من الريان القطري والشارقة الإماراتي.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 إبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).