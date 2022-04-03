وصول بعثة سباهان الإيراني واستقلول طاجيكستان إلى السعودية .. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

كما وصلت مساء أمس، إلى الرياض بعثة فريق استقلول طاجيكستان، استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.