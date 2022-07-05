وفد الأخضر يختتم مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم

هذا ومثل وفد المنتخب السعودي مدير المنتخب حسين الصادق، والمدير التنفيذي للمنتخب نواف الدخيل، ومشرف الجهاز الطبي الدكتور صالح الحارثي، ومساعد المدير الفني محمد أمين، والمنسق العام محمد الحميد، وإداري شؤون اللاعبين بدر الجبيري، ومسؤول الاتصال والإعلام مصعب العلوان، والمنسق الإعلامي فهد السليم، والمصور مصطفى رضوان.