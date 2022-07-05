وفد الأخضر يختتم مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم

اختتم وفد المنتخب السعودي مشاركته في ورشة عمل المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، لإلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث المونديالي التي تنطلق منافساتها في 21 من شهر نوفمبر المقبل.
وتناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات التي عُقدت في جلسات منفصلة وتفصيلية، من بينها الفنية والطبية والأمن والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والتسويق والتقنيات المرتبطة بكرة القدم والتحكيم.
وزار وفد المنتخب السعودي مقر المعسكر الذي سيُقيم فيه طوال فترة مشاركته في كأس العالم، وتم خلال الزيارة الاطلاع على جاهزية ملعب التدريب المخصص للأخضر.
هذا ومثل وفد المنتخب السعودي مدير المنتخب حسين الصادق، والمدير التنفيذي للمنتخب نواف الدخيل، ومشرف الجهاز الطبي الدكتور صالح الحارثي، ومساعد المدير الفني محمد أمين، والمنسق العام محمد الحميد، وإداري شؤون اللاعبين بدر الجبيري، ومسؤول الاتصال والإعلام مصعب العلوان، والمنسق الإعلامي فهد السليم، والمصور مصطفى رضوان.