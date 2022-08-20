عبدالرحمن غريب نصراوي لأربع مواسم

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر رسميًّا التعاقد مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب، لمدة أربع مواسم، قادمًا من نادي الأهلي، من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول، ابتداءً من الموسم المقبل.