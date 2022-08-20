عبدالرحمن غريب نصراوي لأربع مواسم

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر رسميًّا التعاقد مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب، لمدة أربع مواسم، قادمًا من نادي الأهلي، من أجل تمثيل الفريق الكروي الأول، ابتداءً من الموسم المقبل.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورًا لإجراءات التوقيع بين الطرفين، وكتب: "رسميًّا.. وقّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر، عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب؛ وذلك بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم".
يُذكر أن "غريب" كان قد جدد عقده مع الأهلي قبل أشهر قليلة حتى 2025، وشارك في 117 مباراة برفقة الفريق الأول منذ تصعيده في 2018، وسجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.
ويُعد "غريب" من ناشئي فريق أهلي جدة، وتم تصعيده للفريق الأول مطلع موسم 2018- 2019، وخلال الموسم الأخير والذي انتهى بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، ظهر "غريب" في 31 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، أحرز 4 أهداف وصنع 5 آخرين.
ودافع "غريب" عن ألوان المنتخب السعودي للمرة الأولى في أكتوبر 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.