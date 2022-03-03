"وليد عبد الله" أبكى "النصراويين"! .. قاد فريقه "النصر" لهزيمة مروّعة أمام "الهلال" !
تسبب وليد عبد الله حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم في هزيمة كبيرة لفريقه في مباراة الديربي أمام الهلال في الجولة 23 من مسابقة للدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال برباعية نظيفة في مباراة الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن ثلاث تصويبات فقط على مرمى الحارس النصراوي في شوط المباراة الأول سكنت جميعها شباكه لتعلن انتهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة للهلاليين قبل أن يتمكن إيغالو من تسجيل الرابع في شوط المباراة الثاني .
وعلى الرغم من سيطرة النصراويين وخطورتهم في الشوط الأول إلا أن أي هجمة كانت تصل لمرمى النصر كنت تعلن عن مزيد من اليأس والإحباط للنصراويين بسبب سكونها الشباك.
حصد وليد عبد الله على أقل تقييم في شوط المباراة الأول بحسب موقع سوقا سكور العالمي حيث جمع 5.6 نقطة.
أهداف المباراة جاءت عن طريق ماتيوس بيريرا في الدقيقة 16 ثم سالم الدوسري هدفين في الدقيقة 36 والدقيقة "45+2" وأوديون إيغالو في الدقيقة 82.
شهد شوط المباراة الثاني سيطرة هلالية بسبب حالة اليأس التي ضربت لاعبي النصر بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة كبيرة .
يُذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء لمدافع النصر "فونيس موري" عند الدقيقة 63، إثر دخوله القوي على لاعب الهلال "موسى ماريغا".
بتلك النتيجة ابتعد النصر عن ملاحقة الاتحاد متصدر جدول ترتيب المسابقة حيث وصل الفارق بينهما لـ 10 نقاط .
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب المسابقة برصيد 54 فيما توقف رصيد النصر عند 44 نقطة وارتفع رصيد الهلال عند النقطة 40.