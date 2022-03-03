"وليد عبد الله" أبكى "النصراويين"! .. قاد فريقه "النصر" لهزيمة مروّعة أمام "الهلال" !

وعلى الرغم من سيطرة النصراويين وخطورتهم في الشوط الأول إلا أن أي هجمة كانت تصل لمرمى النصر كنت تعلن عن مزيد من اليأس والإحباط للنصراويين بسبب سكونها الشباك.